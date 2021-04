Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LUIS ALBERTO – Da ieri pomeriggio la situazione Luis Alberto tiene i tifosi con il fiato sospeso. Lo spagnolo durante l’allenamento ha ricevuto un colpo che da subito è sembrato interessare la caviglia destra. Nella giornata di oggi il numero 10 non ha partecipato alla seduta pomeridiana per sottoporsi ad alcuni esami diagnostici e capire la portata dell’infortunio. Pochi minuti fa è arrivato l’esito: distorsione alla caviglia. Il problema sembrerebbe però di lieve entità. Il fantasista salterà la gara contro lo Spezia, ma nei prossimi giorni verrà di nuovo sottoposto ad accertamenti per valutare il suo impiego già nel match contro il Verona. La Lazio può tirare un sospiro di sollievo.

