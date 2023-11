Vecino in dubbio per la Salernitana: la situazione

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO VECINO INFORTUNIO - Lo stiramento al gluteo rimediato nel derby gli ha fatto saltare gli impegni con il suo Uruguay. Tra lunedì e martedì prossimo, Vecino svolgerà nuovi controlli, così da avere un quadro della situazione più chiaro, ma la sensazione è che il giocatore difficilmente potrà prendere parte alla trasferta di Salerno, in programma sabato 25 novembre alle 15:00.

Infortunio Vecino: ecco quando può tornare

Dopo il match contro la Salernitana, la Lazio affronterà il Celtic in casa, ma la data più probabile per il rientro dell'uruguagio è il 2 dicembre, in occasione del match casalingo con il Cagliari. Nel frattempo, Sarri studia le soluzioni per sopperire anche alla sua assenza, alla quale si aggiunge anche quella di Luis Alberto per squalifica. Guendouzi giocherà con uno tra Rovella e Cataldi, mentre l'altra mezzala sarà Kamada, ammesso che il problema alla schiena accusato con il Giappone sia lieve come sembra.