EX LAZIO INTERVISTA ANTONIO LOPEZ – Ha giocato con l’aquila sul petto dal 1975 al 1980, collezionando 78 presenze. Antonio Lopez, ex regista biancoceleste, è intervenuto ai microfoni del canale tematico della società per commentare le ultime prestazioni della Lazio di Inzaghi.

Lazio, 120 anni

“Indossare la maglia della Lazio vuol dire tanto, l’ho fatto per 5 anni e ne sono orgoglioso. Per me è prestigiosa, sono stato fortunato. L’aquila mi è sempre piaciuta, è meraviglioso vederla volare allo stadio. In Immobile rivedo alcuni aspetti di Chinaglia, ha la sua stessa voglia di vincere e di trascinare i compagni. Parolo e Re Cecconi sono simili nel ruolo, Marco è serio e non si risparmia mai. Uno come lui lo vorrebbero tante squadre, ti dà tutto fino all’ultimo secondo. Averlo in rosa è importante, motiva tutti”.

Obiettivi

“La Lazio è una bella realtà, c’è tutto, merito della Società. Non ha da invidiare niente a nessuno. Spero che per questi 120 anni arrivi la Champions, sarebbe meritatissima”.