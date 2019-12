Tempo di lettura: < 1 minuto

LIVE CONFERENZA LULIC JUVENTUS LAZIO SUPERCOPPA – Mancano poche ora alla finale di Supercoppa Italiana 2019 tra Juventus e Lazio. La giornata inizia con la conferenza stampa di mister Inzaghi e Lulic, a seguire l’allenamento dei biancocelesti. Alle ore 18 locali la conferenza del tecnico bianconero Sarri con Bonucci.

Da Riad

Michela Santoboni

LA CONFERENZA STAMPA DI LULIC

La finale di domani

“Abbiamo giocato tante finali, ce la giochiamo. E’ sempre bello giocarsela. E’ un Paese bellissimo, contro la Juve poi è un piacere. Sarà una partita bellissima con il massimo impegno”.

Come vincere la partita

“Pjanic è forte come tutti gli altri. Dobbiamo fare attenzione a tutti. E’ una partita difficile da affrontare, abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti però. Vediamo cosa succederà domani in campo”.

Gara alla pari

“Giocarla adesso o due mesi fa, non sarebbe cambiato nulla. Vincere domani sarebbe bellissimo per chiudere l’anno in bellezza”.

La Lazio tra qualche anno

“Non so cosa succederà, al momento è una squadra forte. E’ il momento quello che conta, se noi scendiamo con questa sicurezza possiamo dire la nostra. Sul futuro non posso risponderti”.

L’eliminazione dall’Europa League

“Ci dispiace essere usciti. Volevamo continuare, ma guardando ai risultati non meritavamo di essere eliminati. Ora dobbiamo guardare avanti ed essere concentrati per questa finale ed il campionato”.

La vittoria

“E’ un piacere giocare in un Paese così bello, vediamo domani cosa succederà. Siamo venuti qua non per visitare la città ma per vincere. Una Coppa sarebbe una cosa fantastica.