Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO GOL – Dopo dodici giornate di campionato un pensiero comune aleggia nell’ambiente biancoceleste. La Lazio è tornata a giocare come due anni fa. E se poi, in quella stagione, la Champions sfumò all’ultimo respiro, quest’anno a Formello di respira tutt’altra aria. La squadra di Simone Inzaghi frantuma record ad oltranza, trascinata da due giocatori in forma smagliante: Luis Alberto e Correa.

I numeri della Lazio

Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio ha segnato 27 dei 28 gol realizzati in Serie A da dentro l’area. Solo il missile di Acerbi contro il Torino è arrivato da fuori. Nessuno come la Lazio, e questo fa bene sperare in vista di Sassuolo, se si pensa che i neroverdi sono la squadra che, nei 18 metri, ne ha subiti di più (18) dopo Lecce e Genoa. Numeri non dettati dal caso, ma dal gioco richiesto da Inzaghi e messo in pratica da Luis Alberto e Correa. Il Mago ha realizzato 29 assist in 82 partite, una media di 0,35 e, in stagione, ha preso parte a 95 azioni terminate poi con un tiro. Record. Così come il Tucu, tornato decisivo sotto porta e miglior marcatore del mese di novembre. La Lazio, ora, aspetta solo Milinkovic. E’ andato a segno contro il Lecce, il bis in Serie A lo ha trovato solo una volta (aprile 2018, Sampdoria e Torino). Poi la fiera del gol sarà completa.