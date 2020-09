Tempo di lettura: < 1 minuto

MALAGO’ RIAPERTURA STADIO – Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della Giunta formale svoltasi oggi al Foro Italico di Roma, ha espresso il suo pensiero, ai microfoni dell’Ansa, riguardo le parole di ieri di Gravina: “Quello che ha detto il presidente della FIGC è assolutamente condivisibile. Il calcio senza pubblico non è veramente calcio, ma rispettiamo e aspettiamo con doverosa pazienza. Al tempo stesso le nostre istanze sono chiare”.

Prima le scuole e poi gli stadi

Sulla decisione del governo di riaprire le scuole prima degli stadi, il presidente del Coni ha aggiunto: “Mi sembra di capire che c’è una priorità data alle scuole e poi ci si dovrà concentrare su altri luoghi. Visto da fuori è giusto, però non è chiaro perchè non si possono affrontare entrambi i problemi contemporaneamente. La riapertura dovrà avvenire il prima possibile. Non si parla solo del calcio ma degli altri sport, professionistici e non, sono davvero in grandissima difficoltà e non hanno gli introiti dei diritti tv a farla da padrone”.

