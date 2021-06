Mancini: “Con l’Austria non possiamo sbagliare. Chi giocherà farà bene”

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

ITALIA AUSTRIA MANCINI – Alla vigilia degli ottavi di finale di Euro 2020 tra Italia e Austria il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha presentato la gara intervenendo in conferenza stampa e ai microfoni di Sky Sport.

Intervista Mancini: sulla partita con l’Austria e non solo

“Da ct mi sono divertito molto, voglio continuare a divertirmi grazie a questi ragazzi. Giocare a Wembley deve essere un piacere, ci sono giocatori che non ci riescono mai: lo stadio merita di giocare bene. Quando si gioca in un tempio del calcio come Wembley bisogna rispettarlo e giocare bene. Sto vivendo bene questa vigilia, e anche la squadra. Domani è la prima partita in cui non si possono fare errori, quindi dovremo fare una grande partita. Nelle altre partite si poteva sbagliare, in questa no. Devi vincere per forza, non si può fare altro. I timori per la risalita dei contagi Covid a Londra? Noi abbiamo la doppia dose di vaccino, siamo tranquilli. Inginocchiarsi domani prima della partita con l’Austria? Non vorrei parlarne, e comunque io sono per la libertà”.

Sul giocare a Wembley

“Questo stadio anche ai miei tempi era tra i più belli, giocare qui a Wembley è un piacere, sarà un’esperienza stupenda e vorremo tornarci, dipenderà da noi. Quello che abbiamo fatto in questi tre anni è importante, abbiamo giocatori bravi che si sono confermati. Pensiamo a domani, divertiamoci pensando di fare una bella partita. Chiunque andrà in campo farà la sua partita, anche con il Galles è stato così. Dobbiamo continuare a giocare così, avendo grande rispetto per gli avversari. I ragazzi sanno che sarà una partita difficile, non possiamo sbagliare, loro hanno giocatori tecnici e non sarà semplice”.