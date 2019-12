Tempo di lettura: < 1 minuto

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A – Non solo assist. Anche nella classifica marcatori c’è primo un biancocelesti: Ciro Immobile, nonostante il non gol nella gara contro la Juve, resta leader della classifica marcatori con 17 centri. Alle spalle del centravanti della Lazio ci sono Romelu Lukaku e Joao Pedro, che però distano ben sette lunghezze. Subito dietro Luis Muriel, in gol su rigore contro il Verona. In top ten Joaquin Correa, e salgono a quota tre Felipe Caicedo e Sergej Milinkovic-Savic.

1) C. Immobile (Lazio) 17

2) Joao Pedro (Cagliari) 10

2) R. Lukaku (Inter) 10

4) L. Muriel (Atalanta) 9

5) D. Berardi (Sassuolo) 8

5) L. Martinez (Inter) 8

7) A. Belotti (Torino) 7

7) F. Caputo (Sassuolo) 7

7) C. Ronaldo (Juventus) 7

10) J. Correa (Lazio) 6

10) E. Dzeko (Roma) 6

10) D. Zapata (Atalanta) 6

3 gol: F. Caicedo (Lazio), S. Milinkovic-Savic (Lazio)

2 gol: Luis Alberto (Lazio),​​​​​​.

1 gol: F. Acerbi (Lazio), A. Marusic (Lazio), S. Radu (Lazio), Luiz Felipe (Lazio)