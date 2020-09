Tempo di lettura: < 1 minuto

ADAM MARUSIC LAZIO – Adam Marusic ieri è stato un vero e proprio fattore. Per la Lazio, il terzino montenegrino è stato l’uomo che ha davvero fatto la differenza. Con le sue sgroppata sulla sinistra, fascia non di competenza, ha fornito due cioccolatini a Lazzari ed Immobile che hanno segnato senza troppe difficoltà. Il mister lo ha schierato sulla fascia opposta a quella dell’ex SPAL a causa delle assenze di Lulic, Lukaku e quella di Fares non ancora tesserato ufficialmente. Il 2019 di Marusic non è stato facile, poiché è stato continuamente perseguitato dai problemi fisici. Al termine della scorsa stagione, però, il numero 77 ha vissuto un momento piuttosto positivo complice anche gli infortuni di Lulic. Negli occhi dei tifosi c’è infatti il gol realizzato contro il Genoa. Ora però, complici alcune problematiche, Adam può essere davvero un’arma in più.

I numeri di Marusic

Oltre ad una grande corsa e tanta voglia, Marusic nel match di ieri ha portato dalla sua parte tutt i numeri possibili. Infatti, come riporta Lazio Page, il terzino ha realizzato 4 passaggi chiave, oltre ai 2 assit, 77 tocchi e l’86% dei passaggi completati sinonimo di precisione ed efficacia. Inoltre ha vinto 1 duello aereo, 1 tackle e l’80% di di palloni lunghi intercettati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.