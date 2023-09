Napoli-Lazio, stoccata di Garcia: "Hanno zero punti..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

NAPOLI LAZIO GARCIA - La Lazio cade sia con Lecce che con Genoa, e dovrà ora affrontare i neo campioni d'Italia in trasferta. In ogni caso, la squadra di Sarri ama fare puti contro le big. Ecco le parole dell'allenatore degli azzurri Garcia a riguardo.

Napoli-Lazio, le parole di Garcia sui biancocelesti

Garcia ha spesso battuti Sarri nei match

"E' una sfida tra squadre, non tra allenatori. E' una gara da vincere, 6 su 6 sono buoni, ma 9 su 9 sono meglio ed il nostro obiettivo è fare tre vittorie di fila e nel calcio con i tre punti fare tre vittorie ti mette bene in classifica e ti fa prendere punti agli avversari diretti e la Lazio è una di quelle".

Sul match

"E' una squadra di qualità, poi non so, hanno zero punti e urgenza di punti, non so cosa aspettarci, ma una squadra più chiusa e dobbiamo gestire anche questa situazione e creare spazi. Non importa chi abbiamo di fronte, ma noi in primis, gestire la gara ed in questo non siamo ancora al 100% ma si migliora perché alcuni tornano con una preparazione più completo grazie alle prime due gare. Qualcuno ha finito la preparazione durante le gare, normale non essere al 100%, ma soprattutto perché dobbiamo durare, non è che a novembre ci fermiamo e si riprende fiato".