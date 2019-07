SOCIAL MURGIA – Giorni indimenticabili per Alessandro Murgia. Dopo l’addio alla Lazio e il trasferimento a titolo definitivo alla SPAL, il centrocampista classe ’96 è diventato papà per la prima volta. Come ha reso noto lo stesso Murgia sul proprio profilo Instagram è nata infatti questa mattina la figlia Dea. Tanti gli ex compagni biancocelesti, ma non solo, che hanno voluto dedicare un pensiero al neo papà: da Immobile e Correa fino a Romagnoli e Pellegrini.