LAZIO PAIDEIA LAZZARI – Brutta tegola in casa Lazio, che deve fare i conti con l’infortunio di Manuel Lazzari. L’esterno biancoceleste, alle 15.30, deve infatti sottoporsi ad un intervento presso la clinica Paideia alla mano destra per ridurre la frattura al III metacarpo. La speranza è quella che l’ex spallino possa farcela almeno per il derby; nella peggiore delle ipotesi, l’italiano rientrerà in campo dopo la sosta di settembre.

AGGIORNAMENTO ORE 18.40 – Di seguito il comunicato ufficiale della società: “In data odierna, presso la Clinica Paideia, il calciatore Manuel Lazzari è stato sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi della frattura del terzo metacarpo della mano destra. L’intervento è stato effettuato dal Prof. Guzzini e dal Prof. Rodia con la consulenza del Prof. Ferretti ed è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni il giocatore sarà sottoposto a valutazione medica e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività agonistica.”

AGGIORNAMENTO ORE 17.55 – Manuel su Instagram ha voluto ringraziare tutti i tifosi per i messaggi, aggiornando il popolo biancoceleste sulle sue condizioni: “Tra un paio di giorni si torna a correre, grazie a tutti per i messaggi”.

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 – È da poco terminato l’intervento di Lazzari che è perfettamente riuscito. L’esterno, che domani mattina verrà dimesso, tornerà ad allenarsi nel corso della settimana indossando un tutore.