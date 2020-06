Tempo di lettura: < 1 minuto

PODAVINI LAZIO – Ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste è intervenuto l’ex difensore della Lazio, Podavini. Tempo di ricordi per lui che ha parlato di un Lazio-Vicenza particolare del 1987. Ecco le sue parole.

I ricordi

“Mi emoziono ancora come un bambino se ripenso alla partita contro il Vicenza di quel 21 giugno 1987. Fu una giornata particolare per la storia della Lazio, evitammo la Serie C con una vittoria pesante che ci regalò gli spareggi. Sicuramente ci diede convinzione, i gol di Fiorini prima e Poli poi sono entrati nella storia. Fu un’apoteosi, bella e indescrivibile. Fiorini fu bravo ad anticipare il difensore tirando di punta, un gol da calcetto. Giuliano era amico di tutti, faceva gruppo, un ragazzo d’oro. Eravamo un gruppo molto unito, ci volevamo bene. Finalmente è ripartito il campionato, da adesso non ci saranno favoriti perché lo stop è stato lungo”.

