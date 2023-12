Le probabili formazioni di Lazio Frosinone: è il tempo di Kamada e Castellanos

Tempo di lettura: 2 minuti

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FROSINONE - Il grande tema di Lazio - Frosinone è l'infermeria. Maurizio Sarri ha perso in pochi minuti Immobile e Luis Alberto. E da qui a un mese sarà costretto a trovare soluzioni per sopperire all'assenza del duo. Castellanos e Kamada scalpitano: questo trapela dalle indicazioni per le probabili formazioni. Ma non è detto che l'allenatore possa stupire e trovare soluzioni diverse per le prossime partite.

Serie A, giornata 18: le probabili formazioni di Lazio Frosinone

Sarri pensa e riflette sulla Lazio da mandare in campo contro il Frosinone. La certezza è una: mancheranno Immobile e Luis Alberto, usciti malconci da Empoli. Al loro posto, con ogni probabilità, ci saranno Castellanos e Kamada. Romagnoli può recuperare, ma al massimo partirà dalla panchina. A protezione di Provedel, ci saranno ancora una volta Patric e Gila. Sull'esterno sinistro viaggia verso la conferma Luca Pellegrini, mentre a destra con Lazzari squalificato toccherà ancora a Marusic. Guendouzi e Rovella sono praticamente sicuri del posto in mezzo al campo. Al pari di Zaccagni e Felipe Anderson nel tridente.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Marusic

Patric

Gila

Pellegrini

Guendouzi

Rovella

Kamada

Felipe Anderson

Castellanos

Zaccagni

All. Maurizio Sarri

FROSINONE (3-4-3)

Turati

Monterisi

Okoli

S. Romagnoli

Gelli

Brescianini

Barrenechea

Garritano

Soulè

Kaio Jorge

Harroui

All. Eusebio Di Francesco

Come arriva la Lazio alla sfida

La Lazio continua a viaggiare a due velocità in campionato. In trasferta fa fatica, in casa va meglio. Anche se l'ultima giornata ha riservato ai biancocelesti una vittoria, contro l'Empoli. Va meglio, invece, nelle coppe. Dove Immobile e compagni hanno già portato a casa la qualificazione ai quarti di Coppa Italie e agli ottavi di Champions League.

Come arriva il Frosinone all'incontro

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco è la vera sorpresa del campionato. L'ex allenatore di Roma e Sassuolo ha saputo plasmare una squadra giovane, dove spicca il talento di Matias Soulè. Nonostante vengano da due sconfitte consecutive, arrivate contro Lecce e Juventus, i ciociari navigano a metà classifica e sono stati capaci, la settimana scorsa, di eliminare il Napoli dalla Coppa Italia vincendo al Maradona per 0-4.

Dove vedere la sfida tra Lazio e Frosinone

Lazio - Frosinone sarà trasmessa sia su Dazn, dove sarà possibile vederla in streaming live e on demand, sia su Sky, ai canali 201 (Sky Sport 1), 202 (Sky Sport Calcio) e 213 (Sky Sport 4K).