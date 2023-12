QUI FORMELLO: Patric torna in gruppo, Romagnoli...

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO ALLENAMENTO LAZIO - Alla vigilia del match contro l'Inter, in programma all'Olimpico domenica 17 dicembre alle 20:45, la Lazio ha svolto l'allenamento di rifinitura a Formello.

LEGGI ANCHE --> L'Inter perde Sanchez in vista della Lazio

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

La Lazio scende in campo a Formello e recupera Patric dall'influenza intestinale. Il difensore spagnolo farà coppia con Casale, con Romagnoli che si è allenato a parte. Sulla destra si rivedrà Lazzari e a sinistra Marusic. A centrocampo Rovella tornerà dalla squalifica e dirigerà il centrocampo affiancato da Guendouzi e Luis Alberto. In attacco Felipe Anderson e Zaccagni sembrerebbero in vantaggio su uno scalpitante Pedro. Sarri potrebbe scegliere Immobile come terminale offensivo, anche se in ballottaggio con Castellanos. Sono ancora fermi ai box Vecino, Pellegrini ed Isaksen.