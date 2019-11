SERBIA UCRAINA – Nulla da fare per la Serbia. La rappresentativa allenata dal ct Tumbakovic non va oltre il 2-2 contro l’Ucraina. La contemporanea vittoria del Portogallo sul Lussemburgo non consente alla formazione balcanica di passare il girone. Le aquile bianche avranno comunque la possibilità di approdare ad Euro 2020 con gli spareggi della Nations League. Solo 8 minuti in campo per il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic.