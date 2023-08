Qui Formello, rifinitura alla vigilia di Lecce - Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO - La Lazio è scesa in campo nella mattinata di oggi, 19 agosto, per la rifinitura in vista della partita contro il Lecce. La partenza dei biancocelesti per la Puglia è in programma nel pomeriggio.

Qui Formello, rifinitura in mattinata e partenza nel pomeriggio

L'unico dubbio di Sarri sull'undici iniziale riguarda il ballottaggio Kamada - Vecino, con l'uruguagio, però, nettamente favorito per una maglia da titolare. Per il resto la formazione sarà la solita, con gli altri nuovi arrivati che potranno al massimo ambire ad uno spezzone a partita in corso, in quanto indietro nella condizione. Saranno sicuramente assenti a Lecce Marcos Antonio e Akpa Apro, alle prese rispettivamente con una lesione muscolare e una forte contusione al piede destro.