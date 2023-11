Pancaro: "Derby? Conta poco come ci arrivi, è una partita a sé"

Tempo di lettura: 2 minuti

PANCARO INTERVISTA LAZIO ROMA- Giuseppe Pancaro, ex biancoceleste, ha concesso un'intervista a Lazio Style Radio, nella quale ha palato di Lazio Roma, Derby della Capitale. Andiamo a riportare le parole dell'ex difensore.

Le parole di Pancaro nell' intervista su Lazio - Roma

Pancaro sulla Lazio e su Lazio - Roma

"La Lazio sta cercando un po’ di continuità, ci sono anche le motivazioni perché hanno perso un giocatore importante come Milinkovic ma sono arrivati dei nuovi che sono validi. Bisogna avere un po’ di pazienza e aspettare che tutti entrino nei meccanismi di Sarri. Sappiamo tutti benissimo che conta poco e niente come arrivi al derby, è una partita a sé che sfugge a ogni pronostico. Come vivevo la vigilia? Sicuramente con tantissima ansia, soprattutto i primi. Era inevitabile. Già da qualche settimana prima in città non si parlava di altro, si sa l’importanza per i tifosi e è normale avere ansia".

Pancaro sulla tattica della Lazio

"Tatticamente come vedo la Lazio? Sarri ha sempre prediletto il fatto di andare forte in avanti a prendere gli avversari, a volte riesci a volte no. I cinque cambi possono essere un vantaggio. Cosa non deve concedere alla Roma? È una partita complicata. Alla Roma non interessa possedere il pallone, si prenderà spazio alle spalle della difesa della Lazio. La Lazio deve essere molto brava a limitare le ripartenze con gestione della palla senza forzarla e marcature importanti. Attenzione anche sulle palle inattive".

Pancaro sulla formazione della Lazio

"Se mi giocherei le carte dei laziali? Penso debba giocare chi sta più informa. Immobile? È il simbolo di questa squadra, è giusto che vada in campo. Guendouzi? Meglio di Sarri nessuno può scegliere chi mandare in campo. Non conta il singolo, conta il gruppo tutto. È sicuramente uno che ha grande carisma e personalità".