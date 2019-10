ROMA DE SANCTIS – Il 26 maggio del 2013 è una data che in pochi dimenticheranno. Lo sa bene anche l’attuale dirigente della Roma Morgan De Sanctis, che a margine dei festeggiamenti per i cinquant’anni del Roma Club Testaccio, ha confessato: “Io non c’ero, ma mi auguro, da dirigente, di prendermi la rivincita sulla finale di Coppa Italia che la Roma perse il 26 maggio contro la Lazio”.