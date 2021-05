Roma-Lazio, le pagelle dei quotidiani: incubo Muriqi, crolla Acerbi

- Advertisement -

ROMA LAZIO PAGELLE QUOTIDIANI – Il derby non è mai una partita come le altre e perderlo per 2-0, nonostante il poco valore in classifica, fa male. La Lazio non è riuscita a concretizzare le occasioni avute, mentre la Roma si è mostrata cinica davanti la porta. Queste le pagelle dei principali quotidiani nazionali.

Roma-Lazio, le pagelle dei quotidiani

CORRIERE DELLO SPORT – Reina 5; Marusic 5.5 (73′ Fares 5.5), Acerbi 4, Radu 5.5 (73′ Caicedo 5.5); Lazzari 6, Milinkovic 5.5 (84′ Akpa Akpro s.v), Leiva 5.5, Luis Alberto 6, Lulic 5 (59′ Luiz Felipe 6); Immobile 6, Muriqi 5 (59′ Pereira 5) .

Allenatore: Inzaghi 5.

GAZZETTA DELLO SPORT – Reina 5; Marusic 5 (73′ Fares 5.5), Acerbi 4.5, Radu 5 (73′ Caicedo 5.5); Lazzari 6, Milinkovic 5 (84′ Akpa Akpro s.v), Leiva 5.5 Luis Alberto 5.5, Lulic 5 (59′ Luiz Felipe 5); Immobile 5.5, Muriqi 5 (59′ Pereira 4.5) .

Allenatore: Inzaghi 5.

MESSAGGERO – Reina 5.5; Marusic 5.5 (73′ Fares 5), Acerbi 4, Radu 5 (73′ Caicedo 5); Lazzari 6, Milinkovic 6 (84′ Akpa Akpro 5), Leiva 5.5, Luis Alberto 6.5, Lulic 5.5 (59′ Luiz Felipe 6); Immobile 5.5, Muriqi 4.5 (59′ Pereira 5).

Allenatore: Inzaghi 5.

LAZIONEWS.EU – Reina 5,5; Marusic 5, Acerbi 4, Radu 5; Lazzari 6, Milinkovic 6, Leiva 5, Luis Alberto 5,5, Lulic 5; Immobile 5, Muriqi 5.

Allenatore: Inzaghi 5.