DERBY ROMA INFORTUNI – Non è iniziata nel migliore dei modi la settimana che porta al derby in casa giallorossa. Dopo il rocambolesco 3 a 3 maturato ieri in casa contro il Genoa, mister Fonseca deve fare i conti anche con un’infermeria già piena. La società, con un comunicato ufficiale, ha confermato l’indisponibilità per la stracittadina di Diego Perotti. L’argentino ha riportato una lesione miotendinea al retto femorale sinistro. I tempi di recupero sono stimati tra i 45 e i 60 giorni.

Roma, in dubbio anche Zaniolo e Spinazzola

E i problemi non finiscono qui. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, la Roma dovrà valutare anche le condizioni di Nicolò Zaniolo e Leonardo Spinazzola. Il terzino si è fermato in allenamento e ha saltato l’esordio in campionato con i liguri. L’ex Inter, invece, impiegato per 90 minuti contro i rossoblù, ha lasciato l’Olimpico con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra. Le sue condizioni andranno analizzate con cura in settimana, così come quella del terzino, che soffre di un problema al bicipite femorale.