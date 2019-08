LUIS ALBERTO LAZIO – Nella fantastica notte di Marassi, i tre tenori della Lazio si sono presi la scena. Se Milinkovic e Ciro Immobile si contendono la palma di migliore in campo, Luis Alberto è stato sicuramente il più determinante. Lo spagnolo ha servito gli assist per le prime due reti biancocelesti, giocando un calcio veloce e preciso. Il centrocampo della Sampdoria ha sofferto le verticalizzazioni del numero 10, apparso già in splendida forma.

Luis Alberto: “Siamo già concentrati sul derby”

Lo spagnolo si gode il momento ma con la testa è già proiettato al derby della prossima settimana contro la Roma. Luis Alberto ha infatti condiviso un post su Instagram, scrivendo: “Molto contento di questo fantastico inizio di campionato. Forza Lazio! E ora, siamo già concentrati sul derby“. Per la stracittadina si prospetta uno stadio Olimpico tutto esaurito: in città si respira già un clima elettrico. E, a quanto pare, anche nello spogliatoio biancoceleste.