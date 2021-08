Serie A, Immobile sui social: “Manca poco!” (FOTO)

- Advertisement -

SOCIAL CIRO IMMOBILE – Cinque giorni e la Serie A tornerà in campo per la stagione 2021/2022. La nuova Lazio di Maurizio Sarri far il suo debutto sabato 21 agosto al Castellani contro l’Empoli. La voglia di iniziare è tanta come dimostra il post pubblicato da Ciro Immobile sui propri social: “Manca poco!”.

Immobile su Instagram