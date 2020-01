Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A SASSUOLO TORINO – Dopo la scoppiettante vittoria della Lazio per 5-1 contro la Sampdoria, il sabato di Serie A è proseguito con il match delle 18.00 Sassuolo-Torino. Sono i neroverdi ad avere la meglio sui granata per 2-1, dopo tre sconfitte consecutive. Va in vantaggio la squadra di Mazzari grazie a un autogol rocambolesco di Locatelli su tiro dalla distanza di Rincon. Nella ripresa, però, la squadra di De Zerbi ribalta tutto. Boga porta la partita in parità grazie a una splendida rete da fuori area a seguito di una giocata deliziosa. È poi Berardi, al rientro dopo la squalifica, a regalare la vittoria la Sassuolo.