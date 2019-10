SOCIAL MVP LAZIO RENNES – Giovedi sera, la Lazio ha sconfitto per 2-1 il Rennes nella seconda gara valida per i gironi di Europa League. Decisivo per i biancocelesti, Sergej Milinkovic che entrato nel secondo tempo ha ribaltato il match con un gol ed un assist. Il serbo è stato votato Mvp della sfida, attraverso un sondaggio lanciato dal profilo Twitter dei biancocelesti.