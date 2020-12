Tempo di lettura: < 1 minuto

BORUSSIA LAZIO SOCIAL – La Lazio è reduce da un pareggio in Germania contro il Borussia Dortmund. Un risultato che permette alla squadra di Simone Inzaghi di giocarsi la qualificazione per la fase a eliminazione diretta della Champions League nell’ultima giornata del girone F contro il Club Brugge. I giocatori dopo la partita hanno caricato nei loro profili Instagram delle foto con tanto di messaggio di carica al popolo biancoceleste. Tra di essi c’è anche il leader dello spogliatoio Francesco Acerbi, il difensore italiano chiede già concentrazione per la partita di sabato contro lo Spezia.

I post dei giocatori della Lazio

