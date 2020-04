Tempo di lettura: < 1 minuto

IMMOBILE BENEFICENZA – La quarantena causata dalla pandemia di Covid-19 ha costretto gli italiani a festeggiare la Pasqua dentro casa. In questo scenario, tuttavia, c’è chi dedica un pensiero ai piccoli pazienti ricoverati all’ospedale pediatrico del Bambin Gesù di Roma. E’ il caso di Ciro Immobile e la sua compagna Jessica Melena che hanno donato ai bambini le uova di pasqua per fargli passare questa festività con il sorriso. I doni scelti dalla famiglia Immobile fanno parte del Progetto Heal, una Onlus impegnata nella ricerca in campo neuro-oncologico pediatrico. Parte del ricavato verrà poi devoluto alle strutture direttamente coinvolte nella gestione dell’emergenza Coronavirus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.