SOCIAL LAZIO BUON NATALE – Un Natale così felice non si viveva da anni in casa biancoceleste. La Supercoppa italiana è l’ultimo trionfo di un’annata che ha visto la Lazio vincere anche la Coppa Italia e sfatare diversi tabù. Dalla vittoria a San Siro contro il Milan, al doppio successo con la Juventus in poco più di 15 giorni, il 2019 della formazione di Inzaghi è stato indimenticabile.

Il video di Buon Natale

In attesa di capire se il tecnico sarà in grado di superare anche l’ultimo ostacolo (raggiungere la Champions League), la Lazio ha deciso di augurare a tutti i tifosi un “Buon Natale” pubblicando su Instagram un video celebrativo dell’anno che sta per finire. Un momento per rivivere emozioni uniche, in un giorno speciale e che, già di suo, profuma di magico.