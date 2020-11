Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL LAZIO LUIS ALBERTO – Finalmente Luis Alberto. La Lazio si prepara a riaccogliere lo spagnolo, fermo dal match contro il Bologna perché positivo al Coronavirus. Il centrocampista biancoceleste, sulla propria pagina Instagram, ha pubblicato una storia nella quale ha comunicato a tutti la negatività all’ultimo test a cui è stato sottoposto. Gioia ed emozione per il numero 10, che ha accompagnato il post con diverse emoticon ammiccanti e una scritta eloquente: “Yessss!”.

Luis Alberto negativo al tampone: la Juve nel mirino

Mister Simone Inzaghi potrà quindi contare su Luis Alberto nel match di campionato contro la Juventus, in programma domenica 8 novembre allo stadio Olimpico. Un recupero importante, testimoniato anche dai numeri dello spagnolo: contro i bianconeri, il Mago ha già realizzato un gol e tre assist. La sfida ai Campioni d’Italia e poi la sosta delle Nazionali per perfezionare la condizione e tornare protagonista anche in Champions League.

