LAZIO SUPERCOPPA TOUR – È ancora vivo, e lo sarà per molto, il ricordo della vittoria sulla Juventus dello scorso 22 dicembre che ha regalato alla Lazio la conquista della sua quinta Supercoppa italiana. Per rivivere le emozioni di quella splendida serata la società ha organizzato un tour in cui il trofeo verrà esposto in diversi punti vendita ufficiali del club e in alcuni Macron Store di Roma. Di seguito il comunicato apparso sul sito dei biancocelesti e tutte le tappe in cui sarà possibile ammirare da vicino la coppa.

Coca-Cola Supercup tour, tutti gli appuntamenti

“La S.S. Lazio è lieta di annunciare che il trofeo Coca-Cola Supercup, conquistato lo scorso 22 dicembre a Ryad, sarà presente presso i Lazio Style 1900 Official Store ed i Macron Store di Roma, a disposizione dei tifosi biancocelesti che vorranno ammirarla da vicino. Di seguito il programma.”

Venerdi 24/01 | Lazio Style Parco Leonardo dalle 10:00 alle 19:00

Sabato 25/01 | Lazio Style Propaganda dalle 10:00 alle 19:00

Giovedì 30/01 | Lazio Style Valmontone dalle 10:00 alle 19:00

Venerdì 31/01 | Lazio Style Prenestina dalle 10:00 alle 19:00

Sabato 01/02 | Lazio Style Roma Est dalle 10:00 alle 19:00

Giovedì 06/02 | Lazio Style Calderini dalle 10:00 alle 19:00

Venerdi 07/02 | Macron Store Settebagni dalle 10:00 alle 19:00

Sabato 08/02 | Macron Store San Silvestro dalle 10:00 alle 19:00

