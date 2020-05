Tempo di lettura: < 1 minuto

UEFA SERIE A – Le ultime indicazioni diramata del Comitato Tecnico Scientifico, secondo cui un’intera squadra dovrà esser messa in quarantena nel caso in cui un solo calciatore dovesse risultare positivo, preoccupa anche la Uefa. Come riportato da Sky Sport, se questa regola dovesse essere inserita all’interno del protocollo, le squadre italiane non solo rischierebbero di non concludere il campionato, ma vedrebbero anche complicarsi il loro percorso nelle coppe europee.

Serie A, la Uefa è preoccupata

A rischiare, sarebbe anche la Nazionale Italiana di Roberto Mancini impegnata a settembre con le prime partite della Nations League. Se tutte le Federazioni europee dovessero prendere una strada e quella italiana un’altra, il nostro calcio rischierebbe di restare isolato dal resto d’Europa; un pericolo che anche la Uefa vorrebbe evitare.

