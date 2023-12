Thuram: "Abbiamo fatto una bella partita, amiamo giocare insieme"

Tempo di lettura: < 1 minuto

THURAM LAZIO INTER POST PARTITA - Lautaro e Thuram stendono la Lazio. L'Inter sbanca l'Olimpico e conquista altri tre punti che consolidano il primato in classifica. Nel post partita ha parlato l'attaccante francese dei nerazzurri, autore del raddoppio.

Le parole di Thuram al termine di Lazio - Inter

Queste le parole di Thuram a Dazn al nel post partita di Lazio - Inter 0-2: "Io provo sempre a fare il mio meglio e aiutare la squadra. Barella è un giocatore che mi piace moltissimo, se riesco a segnare con un suo assist fa piacere".

Sul coro 'La capolista se ne va'

"Non ho sentito il coro oggi, tanti punti sulla Juve non lo so ma abbiamo fatto una bella partita. Siamo solo a dicembre, il campionato è lunghissimo".

Sul gruppo

"Siamo un gruppo di ragazzi che amano allenarsi e giocare insieme, ci amiamo come fratelli".