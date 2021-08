Calciomercato, possibile derby milanese per il pezzo pregiato in uscita dalla Lazio

- Advertisement -

Tempo di lettura: 2 minuti

CALCIOMERCATO LAZIO CORREA – Igli Tare e Maurizio Sarri. Il braccio e la mente di questo difficile mercato biancoceleste. I due sono sempre in attesa delle prossime, importanti, decisioni del patron Lotito su Joaquìn Correa. Che il Tucu sia stato individuato come il sacrificio tecnico per fare cassa riportando nei ranghi l’indice di liquidità – non è ormai un mistero per nessuno. Così come non sfugge la considerazione che probabilmente i desiderata economici del Presidente per l’argentino – i famosi 40 milioni chiesti da giugno – difficilmente potranno essere ottenuti. Men che meno ora che il PSG, il club più facoltoso del globo- ha deciso di virare su un certo Lionel Messi. Ecco che allora, pur nelle reticenze del caso, Lotito dovrà addivenire a patti, restando però su una base che consenta, una volta salutato l’ex Samp, di operare sul mercato con una certa libertà dopo aver rimpinguato le casse.

Calciomercato Lazio, tutto gira attorno a Correa

Il Messaggero oggi in edicola ha fatto il punto della situazione. Correa è da sempre un pupillo di Simome Inzaghi, l’ex tecnico biancoceleste ora all’Inter il quale si appresta a salutare il top palyer Lukaku, che sta per passare al Chelsea. Le strategie di mercato del club Campione d’Italia spaziano da Edin Dzeko a Duvàn Zapata passando per Dusan Vlahovic, ma la pista Correa è da sempre presente nelle idee del tecnico piacentino. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com poi, ci sarebbe, nelle utlime ore, l’inserimento del Milan. La società rossonera, che per un motivo o per l’altro sta operando un vero e proprio restyling, si starebbe affacciando con interesse sulla punta argentina. Anche in considerazione dell’imminente addio di Hauge e della possibile cessione di Rafael Leao. Un altro pezzo pregiato col quale – al pari di Correa – è ancora possibile fare cassa. La partita è tutta da giocare: Inter o Milan per il Tucu? Non è sottovalutare poi la sempre possibile pista della Premier League, con club anche di media fascia in grado di onorare le richieste economiche per l’attaccante albiceleste.