Nazionale, Giordano: “Immobile? In campo internazionale il livello sale”

RASSEGNA STAMPA – Il ritorno in campo contro la Bulgaria dei Campioni d’Europa ha fatto discutere. In particolar modo il rendimento di Ciro Immobile ha riaperto quei “dibattiti” di qualche mese fa. L’attaccante è sempre tra i primi a essere messo in discussione. Sull’argomento si è espresso anche Bruno Giordano sulle pagine de Il Messaggero.

Bruno Giordano a Il Messaggero

“Un conto è affrontare il difensore di una neopromossa. Quando vede Ciro, si spaventa solo a sentirlo nominare. Tra l’altro in Italia si segna tantissimo. Non in nazionale però. In campo internazionale non è così. Il livello sale. Meno spazi e quindi meno gol. Fa il suo, collabora e si sacrifica come chiede il ct. Da Immobile si aspettano valanghe di reti. E quando non segna, si chiedono come mai non riesca a ripetere le prestazioni che si solito fa con la maglia della Lazio”.