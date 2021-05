Tare: “Giocare in Europa è fondamentale. Sul rinnovo di Inzaghi…”

- Advertisement -

LAZIO TORINO INTERVISTA TARE – Ultime fatiche per la Lazio: tra pochi istanti il Torino, domenica il Sassuolo. Poi sarà tempo di vacanze, programmazioni e mercato. Intervistato da Skysport prima della sfida ai granata, il Ds biancoceleste Igli Tare ha toccato alcuni di questi temi.

Le parole di Tare

“La priorità era la Champions. Abbiamo avuto la possibilità di lottare fino alla partita con la Fiorentina: quella sconfitta è stata determinante per il mancato raggiungimento del traguardo. Nello stesso momento è importante qualificarci in Europa League per dare continuità al percorso. Giocare in Europa è fondamentale”

Sul rinnovo di Simone Inzaghi

“Nelle ultime ore ho letto di un incontro in privato, ma non è vero: non è mai successo. Siamo rimasti d’accordo che a fine campionato, dopo il Sassuolo, ci siederemo insieme per chiudere l’argomento. Simone sa cosa pensiamo e noi sappiamo cosa pensa lui”.