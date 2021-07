Zoff difende Immobile e si aspetta rinforzi per Sarri

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INTERVISTA ZOFF – Mentre i giocatori biancocelesti affrontavano la seconda giornata di visite mediche, alla Clinica Paideia si è presentato per una visita Dino Zoff. Subito intervistato dai cronisti presenti, la leggenda del calcio italiano ha toccato diversi argomenti, da Ciro Immobile alla nuova Lazio di Sarri.

La Lazio comincia l’era Sarri: le parole di Zoff

“Sarri è un allenatore di esperienza. Ha fatto vedere di cosa è capace in Inghilterra e a Napoli. Trova una piazza importante come quella biancoceleste. Bisognerà vedere che squadra gli si formerà intorno. Si vedrà. La società farà dei nuovi innesti per cambiare modulo”.

La difesa di Ciro Immobile

“Immobile? E’ uno che fa 50 gol all’anno. Che deve fare di più…”.

Sulla Nazionale

“Mancini ha a fatto un grande percorso. I numeri non mentono. Ha fatto delle cose egregie. Donnarumma? E’ giovane e ha un avvenire straordinario. E’ già molto che gioca ad alti livelli. La finale? Sono abbastanza fiducioso. Giocheremo fuori casa ma è tutto da vedere”.