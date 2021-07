NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 25 luglio in un click

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA LAZIO – Domenica 25 luglio. Giorno numero 16 per la Lazio ad Auronzo di Cadore, nonché compleanno del ds Igli Tare e di Jordan Lukaku. Dalle parole di Ianni a quelle di Allavena, andiamo a metter ordine, riassumendo come sempre tutte le news e i fatti che oggi hanno interessato il mondo biancoceleste.

Il ritiro di Auronzo di Cadore ha ormai superato la boa delle due settimane e si avvia alla conclusione. Tra un allenamento e l’altro, gli uomini di Maurizio Sarri, il più acclamato dal pubblico presente, hanno ricevuto la prima dose di vaccino, con il richiamo che verrà effettuato a Roma. In campo, invece, Caicedo e Muriqi stanno sgomitando per il ruolo di vice-Immobile: solo uno dei due, infatti, ricoprirà questo ruolo; per l’altro, con ogni probabilità si apriranno le vie del mercato.

Manca ormai meno di un mese all’inizio della nuova stagione e, direttamente dalla porta del Parma in Serie B, Gianluigi Buffon ha espresso un suo giudizio sulla Serie A che verrà, dicendosi incuriosito dal binomio Sarri-Lazio.