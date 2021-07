NEWS DELLA GIORNATA | Tutte le notizie del 3 luglio in un click

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA – Sabato 3 luglio 2021. L’Italia calcistica è ancora in festa a seguito dell’incredibile vittoria sul Belgio. In casa Lazio, invece, a tener banco è il possibile colore delle nuove maglie per la stagione 2021/22. Dagli sviluppi del caso Salernitana alle pagelle dei quotidiani, andiamo a metter ordine, riassumendo come sempre tutte le news e i fatti che oggi hanno riguardato la squadra biancoceleste.

Mondo Lazio

Mentre la Nazionale continua il suo cammino a Euro 2020, in casa Lazio si inizia a programmare la prossima stagione. Due i grandi temi: il colore delle nuove maglie e le prime mosse di mercato. Sul primo si è espresso Wilson, che si è detto dispiaciuto di non vedere con ogni probabilità i colori bianco e celeste. Per quanto riguarda il secondo, invece, la società capitolina si sta muovendo sia in entrata, dove si studia il ritorno di Felipe Anderson, che in uscita, cercando di piazzare gli esuberi. Infine, tre protagonisti del passato pedatorio italiano sono intervenuti per commentare temi inerenti la Lazio. Il primo è Sven Goran Eriksson, indimenticato allenatore dello scudetto del 2000, che ha raccontato un aneddoto su Mancini e Lombardo; il secondo Trezeguet, che ha ricordato di essere stato vicino a vestire il biancoceleste; il terzo Walter Zenga che ha commentato la metodologia d’allenamento di Sarri.

I fatti di oggi

Dopo che ieri l’Italia ha conquistato la semifinale di Euro 2020 battendo il Belgio, oggi scopriremo chi tra Inghilterra, Ucraina, Danimarca e Repubblica Ceca passerà il turno. In una giornata che rimane di festa, l’unico neo è stato rappresentato dall’infortunio di Spinazzola. Per lui sono arrivate le parole di conforto e augurio di Gabriele Gravina, che si sono aggiunte a quelle di Luca Toni per Ciro Immobile.