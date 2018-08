BOOKMAKER. Serie A 2018/2019: ecco il quartetto Champions secondo gli scommettitori

BOOKMAKER QUARTETTO CHAMPIONS – La nuova stagione di Serie A scalda i motori. Nonostante il rinvio delle partite di Genoa e Sampdoria per il dramma che ha colpito il capoluogo ligure, al via sabato il campionato 2018/2019. I bookmaker, intanto, hanno iniziato già a stilare una classifica virtuale che vede nuovamente al vertice la Juventus di Ronaldo, seguita da Inter, Napoli e Roma. Secondo gli scommettitori dunque la Lazio resterebbe fuori del quartetto Champions: gli uomini di Inzaghi, stando alle quote, seguono anche il Milan di Gattuso.