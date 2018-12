Turnover contro l’Eintracht: Proto tra i pali, sorpresa in attacco. Luis Alberto promette: “Tornerò al top”, e Milinkovic…

NEWS DELLA GIORNATA – Vigilia di Eintracht–Lazio: dopo le conferenze stampa di Inzaghi e di Cataldi, i biancocelesti sono scesi in campo per la consueta rifinitura volta a definire l’undici titolare che domani, all’Olimpico, affronterà la squadra di Hutter e del baby talento Jovic. E c’è un motivo in più per battere il Francoforte. Allerta massima nella città di Roma per l’arrivo dei sostenitori tedeschi, che sproneranno loro squadra del cuore. “Spero di fare bene“, dice Ronnow.

LE CRITICHE – Dopo l’amaro pareggio contro la Samp nonostante una buona prestazione. Thomas Strakosha è stato ampiamente criticato dai tifosi. Oggi, anche Milinkovic, sui social, ha voluto esprimergli la sua vicinanza. Luis Alberto trova in un libro la ricetta per ripartire e spiega: “Tornerò ai livelli dello scorso anno“.

CALCIOMERCATO – Gennaio è vicino, e con esso la sessione di mercato. Emergono nuovi dettagli sul mister X che starebbe seguendo la Lazio, ed intanto si mettono gli occhi anche su un giocatore dello Young Boys. Dal Brasile, invece, pare che il Gremio voglia Lucas Leiva, che però non si muove da Roma.

IL RESTO DELLE NEWS – Champions, fuori Napoli ed Inter che retrocedono in Europa League. Canigiani annuncia nuove opportunità per i tifosi della Lazio, anche in vista del 14 quando partirà la vendita dei biglietti per il match contro il Cagliari. Handanovic è convinto che l’Inter possa vincere l’Europa League, mentre la Roma perde 2-1 contro il Viktoria Plzen.

Alessandra Marcelli