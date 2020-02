Tempo di lettura: < 1 minuto

LA RUSSA TAJANI LAZIO – L’emergenza Coronavirus che sta allarmando l’Italia in questi giorni ha amplificato gli incroci tra il mondo della politica e dello sport. Dalla chiusura degli stadi nelle Regioni del Nord ai problemi dei viaggi di squadre e tifosi da una città a un’altra. Sono tante le questioni “sportive” sui tavoli dei nostri rappresentanti. L’ex Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani e il senatore Ignazio La Russa, sono intervenuti ai microfoni di TMW Radio e, al termine di una disamina della situazione, hanno alleggerito un po’ la discussione, confidando di simpatizzare per la Lazio nella lotta scudetto.

Antonio Tajani sul Coronavirus e gli stadi

“Non bisogna drammatizzare e creare inutili allarmismi, ma al tempo stesso essere seri e adottare tutte le misure contro una malattia che non conosciamo. Juventus – Inter? Credo sia giusto mandarla in chiaro, ci sono dei problemi giuridici perché nessuna piattaforma ha i diritti per trasmettere in chiaro le partite di calcio del campionato. Sarebbe da risolvere e capire da chi far trasmettere la partita. La Lega di Serie A dovrebbe trovare un accordo. Sarà molto complicato, vista la legge, ma bisogna trovare una soluzione”.

Lotta scudetto

“Sono tifoso della Juventus e non del tecnico. Per ora non mi ha convinto. Spero che grazie al genio dei campioni si riesca a vincere. Sono fiducioso. Spero di possa andare avanti in Champions, mentre in campionato non lo so, sono rimasto impressionato dalla Lazio“.

Ignazio La Russa sul campionato e sulla Lazio

“Chi vince lo scudetto? La Lazio, basta che non lo vinca la Juventus (ride, ndr). I biancocelesti hanno più chance, entusiasmo, e in più non hanno le coppe. Poi sono gemellati con l’Inter… Ma, da tifoso dell’Inter, spero sempre nei nerazzurri”.

