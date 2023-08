Serie A, Bologna - Milan 0-2: buona la prima per Pioli

Tempo di lettura: < 1 minuto

BOLOGNA MILAN RISULTATO - Il nuovo Milan di Stefano Pioli non delude. Al Dall'Ara contro i padroni di casa del Bologna finisce 0-2. Decisivi per il risultato finale l'intramontabile Giroud, in passato vicino alla Lazio, e Pulisic, al primo gol in Serie A. Di seguito il tabellino dell'incontro.

Serie A, il risultato di Bologna - Milan è 0-2: il tabellino

Reti: 11’ Giroud, 21’ Pulisic

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Lykogiannis (dal 87’ Corazza); Ferguson (dal 87’ Urbanski), Dominguez (dal 72’ El Azzouzi), Moro; Aebischer, Zirkzee (dal 87’ Van Hooijdonk), Ndoye.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Sosa, Orsolini, Bonifazi, De Silvestri, Fabbian.

All. Thiago Motta

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (dal 73’ Kalulu), Thiaw (dal 87’ Kjaer), Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek (dal 73’ Pobega), Krunic, Reijnders; Pulisic (dal 73’ Chukwueze), Giroud (dal 73’ Okafor), Leao.

A disposizione: Mirante, Sportiello, Florenzi, Bartesaghi, Adli, Zeroli, Romero, Colombo.

All. Stefano Pioli.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Note - Ammoniti: 20’ Aebischer, 51’ Theo, 76’ Krunic, 77’Zirkzee.

Espulsi: /

Recupero : 4’ 1T, 5’ 2T.