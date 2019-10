BOOKMAKERS EUROPA LEAGUE – Nella serata di ieri, la Lazio ha sconfitto per 2-1 il Rennes. Decisive per i biancocelesti, le reti di Milinkovic e Immobile. La vittoria dell’olimpico ha rilanciato le quote degli uomini di Inzaghi in ottica vittoria del girone.

Quote girone E

Secondo i bookmakers, la Lazio è la favorita per la vittoria del girone E di Europa League. I capitolini sono quotati infatti a 1,70. Molto più staccato il Celtic, prossimo avversario dei biancocelesti e pagato 3,50 la posta. Ancora più fiducia sul passaggio del turno degli uomini di Inzaghi, da parte degli analisti (1,15).