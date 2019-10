LAZIO MIRRA – Nella serata di ieri, la Lazio ha sconfitto per 2-1 il Rennes. Decisivo l’ingresso di Sergej Milinkovic, che ha contribuito alla vittoria con un gol ed un assist. L’ex biancoceleste Vincenzo Mirra, ha commentato così la prestazione del serbo ai microfoni del canale ufficiale dei capitolini.

Milinkovic

“La Lazio ieri è stata brava a ribaltare la partita contro il Rennes con la qualità. Al’inizio era macchinosa, dopo con gli ingressi di Milinkovic e Luis Alberto ha cambiato faccia. Il turnover è importante, a volte però servirebbe farne un po’ di meno. Ci sono calciatori dei quali i biancocelesti non possono fare a meno. Sergej ha grandi qualità, non serviva la partita di ieri per capirlo. Ha un fisico importante, gli serve più tempo degli altri per entrare in forma. Può cambiare la partita in qualsiasi momento e in ogni modo, dovrebbe giocare sempre perché per questa Lazio è troppo importante, anche più di Luis Alberto, Correa e Immobile”.