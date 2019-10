LAZIO RENNES GARLINI – Nella serata di ieri, la Lazio ha sconfitto per 2-1 il Rennes. Oliviero Garlini ha commentato così la vittoria biancoceleste, ai microfoni del canale ufficiale dei capitolini.

Luis Alberto Milinkovic

“Sul gol al Rennes è stato molto bravo Milinkovic a non far alzare la palla. Il suo ingresso e quello di Luis Alberto è stato determinante per la vittoria. Quella di ieri è stata una vittoria fondamentale per risollevare la classifica, la squadra piano piano si sta ritrovando.”

Immobile

“Bene anche Immobile, con il suo colpo di testa. Ciro è fondamentale, segna con regolarità e può continuare a scalare la classifica marcatori biancoceleste.”

Campionato

“Ora domenica c’è una partita importante, bisognerà vincere per arrivare bene alla sosta e prepararsi al meglio per la difficile partita contro l’Atalanta. Sono le partite difficili però che possono dare lo slancio giusto alla squadra di Inzaghi”.