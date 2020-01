Tempo di lettura: < 1 minuto

BOOKMAKERS QUOTE ROMA LAZIO – Quando si parla di pronostici, il derby rappresenta un vero e proprio tabù. La partita tra Roma e Lazio è unica nel suo genere, scevra da ogni logica statistica e calcistica. La stracittadina in scena la prossima domenica non fa eccezione, e tra i bookmakers si è delineata una situazione di assoluta incertezza.

Roma Lazio, le quote

Roma-Lazio, un derby da tripla. Potrebbe essere questo uno slogan che identifica al meglio i pronostici per questa sfida. Il vantaggio in classifica di sette punti (con una partita in meno) in favore dei biancocelesti non sembra influire sulle quote. Alla Snai il «2» è dato a 2,55 e l’«1» giallorosso a 2,60. Il conteggio dei precedenti parla a favore della Roma, che ha vinto cinque delle ultime dieci sfide, perdendone tre. Due i pareggi, tra cui l’1-1 dell’andata di questa stagione. Un’altra «X» si gioca a 3,65. Quel che è certo (almeno per i bookmakers) è che assisteremo ad un derby ricco di reti ed emozioni, tanto che Snai quota l’Over (almeno tre reti complessive) a 1,50, così come il Goal (entrambe le squadre a segno), dato a 1,40.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.