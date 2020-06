Tempo di lettura: < 1 minuto

BROCCHI INTERVISTA – L’ex centrocampista della Lazio, Cristian Brocchi, ha rilasciato un’intervista alla radio del club. L’attuale allenatore del Monza si è espresso sulla stagione super che sta vivendo la squadra di Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Brocchi sulla stagione della Lazio

“La Lazio sta svolgendo una grande stagione, è riuscita a vincere tante gare nel finale e questo fa capire che il gruppo crede fortemente nelle proprie possibilità. Ora c’è sicuramente una grande voglia di vedere come andrà a finire quest’annata sportiva. Il trio Inzaghi-Lotito-Tare mi ricorda il nostro trio Berlusconi-Galliani-Brocchi, si tratta di persone che amano la maglia e la piazza in cui operano”.

Brocchi sulla rosa biancoceleste

“I biancocelesti vantano un grande difensore come Francesco Acerbi. La rosa laziale è stata sottovalutata: nei reparti offensivi è una delle migliori squadre in circolazione, ma anche nel comparto arretrato Inzaghi può contare su diverse individualità di valore. Per subire meno gol però è necessario il lavoro di squadra: quando il gruppo lavora con compattezza, anche gli attaccanti possono essere i primi difensori contribuendo, così, alla fase difensiva della squadra”.

Brocchi sul match della Lazio contro l’Atalanta

“Il Direttore Sportivo Tare mi ha parlato subito con entusiasmo di Luis Alberto: lo spagnolo non è emerso subito, ma ora sta mettendo in mostra grandissima qualità. L’Atalanta è una squadra che concede qualcosa, ma è un gruppo che è in possesso di quantità e qualità. Stiamo parlando di una formazione temibile che mi ha entusiasmato più di qualsiasi altra squadra: la Lazio è attesa da un match difficile e molto importante”.

