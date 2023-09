Esclusiva Primavera, D'Alessandro in uscita? Le ultime dall'Hilton

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO PRIMAVERA D'ALESSANDRO - È stato avvistato all'Hilton Hotel il giovane classe 2004 Mattya D'Alessandro della Lazio Primavera. Con lui anche il suo entourage. Quella di seguito è una notizia raccolta in esclusiva dalla redazione di Lazionews.eu

Calciomercato Lazio Primavera, D'Alessandro potrebbe lasciare la capitale

Non c'era alla prima di campionato in Primavera 1 e ora potrebbe avere dubbi sul suo futuro. Si tratta di Mattya D'Alessandro, classe 2004 della formazione giovanile di Sanderra. All'Hilton Hotel di Roma ha avuto un colloquio con i suoi agenti: sembrerebbe esserci malumore, ma c'è ottimismo per quanto riguarda la sua permanenza, come confermato anche dal suo entourage ai nostri taccuini. Ci risulta, inoltre, che ci siano già stati contatti in passato con Pescara e Ascoli durante il triangolare in occasione del 'Memorial Angelilli' del 21 agosto.

Se la presenza del ragazzo potrebbe davvero significare una necessità di fare chiarezza sul proprio futuro, le conferme che ci arrivano dall'Hilton Hotel possono far sorridere i tifosi della Lazio. La redazione ha parlato con il procuratore del ragazzo, Michele Buongiorno, che ha escluso un possibile addio. D'Alessandro rimane.

Andrea Castellano