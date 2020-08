Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO FARES – La Lazio è riuscita a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Adesso la società si concentrerà sulla sessione di calciomercato. Mister Simone Inzaghi, infatti, ha chiesto rinforzi per poter affrontare al meglio i tanti impegni che attenderanno la squadra il prossimo anno. Oltre a Marash Kumbulla e Borja Mayoral, il ds Igli Tare ha in mente di portare a Roma anche un giocatore per il ruolo di esterno sinistro.

Calciomercato Lazio, Fares un colpo alla Lazzari

Nella scorsa sessione di mercato, Igli Tare è riuscito ad acquistare Manuel Lazzari per circa 10 milioni di euro. L’esterno si è rivelato uno dei migliori giocatori della stagione della Lazio. Simone Inzaghi difficilmente rinuncia alla sua progressione sulla fascia destra. Quest’anno, come riporta Gianluca Di Marzio, la società biancoceleste sta provando a fare il bis. Il nome è Mohamed Fares, esterno sinistro della Spal. L’algerino è considerato perfetto per il modulo adottato dai capitolini e potrebbe arrivare per una cifra vicina a quella che ha portato Lazzari nella capitale. Sul giocatore ci sono anche Fiorentina e Torino, ma la Lazio può sbarazzarsi della concorrenza in qualsiasi momento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.