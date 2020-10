Tempo di lettura: < 1 minuto

CONVOCAZIONI LAZIO – A poche ore dal match dell’Olimpico contro la corazzata del Borussia Dortmund, Simone Inzaghi ha diramato la lista degli arruolati per la gara. Il tecnico, in emergenza infortuni, ha aggregato alla prima squadra Armini e Czyz dalla primavera. Ecco gli uomini a disposizione per l’esordio europeo di stasera.

I convocati

Portieri: Alia, Reina, Strakosha

Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Luiz Felipe, Patric

Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Czyz, Fares, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.